Как стильно носить базовую рубашку: видео
Базовая рубашка – неотъемлемая часть гардероба каждой женщины. Этот предмет одежды универсален и позволяет создавать множество стильных образов. Чтобы выглядеть модно, достаточно правильно сочетать рубашку с другими вещами.
- Обратите внимание на материал. Выбирайте рубашку из натуральных тканей – хлопка или льна. Они выглядят дороже и элегантнее синтетики.
- Также обращайте внимание на посадку. Рубашка должна хорошо сидеть по плечам и не сбиваться на талии.
- Сочетайте рубашку с аксессуарами. Украшения и часы помогут дополнить образ.
- Комбинируйте рубашку с юбкой-карандашом или классическими брюками для делового стиля. Аккуратно заправленная рубашка сразу делает образ опрятным и элегантным.
Не бойтесь экспериментировать с цветами, фасонами и аксессуарами, чтобы создать модный и запоминающийся образ.
Как стильно носить рубашку, показала в своем видео блогер @Demy_kova.
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