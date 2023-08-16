Базовая рубашка – неотъемлемая часть гардероба каждой женщины. Этот предмет одежды универсален и позволяет создавать множество стильных образов. Чтобы выглядеть модно, достаточно правильно сочетать рубашку с другими вещами.

Обратите внимание на материал. Выбирайте рубашку из натуральных тканей – хлопка или льна. Они выглядят дороже и элегантнее синтетики. Также обращайте внимание на посадку. Рубашка должна хорошо сидеть по плечам и не сбиваться на талии. Сочетайте рубашку с аксессуарами. Украшения и часы помогут дополнить образ. Комбинируйте рубашку с юбкой-карандашом или классическими брюками для делового стиля. Аккуратно заправленная рубашка сразу делает образ опрятным и элегантным.

Не бойтесь экспериментировать с цветами, фасонами и аксессуарами, чтобы создать модный и запоминающийся образ.

Как стильно носить рубашку, показала в своем видео блогер @Demy_kova.