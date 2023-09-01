Стилист Лисовец назвал главные тренды осени

Осенью этого года в моде будут изделия из кожи, джинсы и элегантная обувь. Об этом порталу NEWS.ru заявил стилист Владислав Лисовец.

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Он посоветовал забыть про спортивные вещи и отдавать в этом сезоне предпочтение классической одежде. Стилист также призвал не бояться смешивать разные принты и носить яркие летние цвета. В их числе салатовый, желтый и оранжевый.

"Эстетика больше 2000-х, чуть-чуть 70-х и остаются 90-е", – уточнил Лисовец.

В тренде в том числе будут большие сумки, добавил эксперт моды.