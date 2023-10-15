Многие думают, что для хранения трикотажных вещей достаточно просто повесить их на плечики в шкафу. Однако это не совсем верно – такой способ со временем приведет к растягиванию трикотажа и изменению его формы.

Чтобы трикотажные вещи не деформировались во время хранения, лучше хранить их в сложенном виде на полке.

Также трикотаж можно хранить в шкафу на вешалке, но для этого необходимо перед тем как повесить вещи, сложить их по форме –это поможет сохранить изначальный крой изделия.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Demy_kova.