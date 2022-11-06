Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Ученые развеяли главный миф о вреде жареного картофеля

Катерина Саломе

Ученые из Бостонского университета доказали, что жареная картошка безвредна для организма. Работа исследовательской группы была опубликована в Journal of Nutritional Science.

Ученые развеяли главный миф о вреде жареного картофеля
Фото: pixabay.compixabay.com

На протяжении многих специалисты твердили о том, что употребление жареного картофеля приводит к гипертонии, диабету, атеросклерозу, образованию холестериновых бляшек на стенках сосудов и, конечно, набору лишнего веса. Но проводимое с 1971 года исследование доказало обратное.

Россиянам раскрыли 4 способа экономии на продуктах

Испытуемые на протяжении многих лет ели картофель без ограничений. Их состояние здоровья при этом проверялось каждые пять лет. В результате эксперимент показал, что у участников на 24 процента снизился риск развития диабета II типа и они меньше страдали от атеросклероза. Но, как уточнили ученые, такие результаты прослеживаются лишь у тех, кто вел активный образ жизни и не употреблял слишком много красного мяса.

Ранее мы писали о том, что диетолог назвала десять доступных продуктов для похудения.

Здоровье,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители