Ученые развеяли главный миф о вреде жареного картофеля

На протяжении многих специалисты твердили о том, что употребление жареного картофеля приводит к гипертонии, диабету, атеросклерозу, образованию холестериновых бляшек на стенках сосудов и, конечно, набору лишнего веса. Но проводимое с 1971 года исследование доказало обратное.

Испытуемые на протяжении многих лет ели картофель без ограничений. Их состояние здоровья при этом проверялось каждые пять лет. В результате эксперимент показал, что у участников на 24 процента снизился риск развития диабета II типа и они меньше страдали от атеросклероза. Но, как уточнили ученые, такие результаты прослеживаются лишь у тех, кто вел активный образ жизни и не употреблял слишком много красного мяса.