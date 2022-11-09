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4 часа назад

Какой рис можно есть гипертоникам: видео

Стелла Шмель

Рис может стать полезнее, если оставить его после приготовления в холодильнике на 24 часа. К такому выводу пришли китайские ученые, результаты исследования которых были опубликованы на портале Sina.

В работе китайских специалистов отмечается, что такой способ употребления риса поможет улучшить работу желудочно-кишечного тракта и послужит профилактикой заболеваний. Также охлажденный рис будет полезен для гипертоников и людей с ожирением.

Дело в том, что при низких температурах в отваренном рисе образуется так называемый резистентный или устойчивый крахмал, который благоприятно влияет на организм человека. Такой крахмал дольше усваивается, благодаря чему уровень сахара в крови будет подниматься медленнее, а чувство сытости сохранится на долгое время.

Подробнее об остальных полезных свойствах охлажденного риса смотрите в видео.

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