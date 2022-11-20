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50 минут назад

Врач Кирдянкина рассказала о самых опасных для здоровья полуфабрикатах

Мира Маркина

Даже в самых качественных полуфабрикатах содержится много вредных жиров, дешевых масел и сахара. Чем грозит чрезмерное употребление такой продукции, порталу "Доктор Питер" рассказала врач-эндокринолог Наталья Кирдянкина.

Врач назвала самые опасные полуфабрикаты
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам специалиста, самыми вредными полуфабрикатами считаются замороженные блинчики, пицца и пельмени.

Врач объяснила, как не отравиться пельменями

Злоупотребление этими продуктами может привести к перееданию, повышению уровня глюкозы в крови и негативно сказаться на состоянии сосудов. Виноваты в этом насыщенные жиры, сахар и соль, которые содержатся в перечисленных блюдах в большом количестве.

Также врач предупредила, что в полуфабрикаты добавляют вредные для здоровья трансжиры — с их помощью производители увеличивают срок хранения продуктов. Однако их наличие грозит человеку повышением уровня "плохого" холестерина, что на треть увеличивает риск развития ишемической болезни сердца.

По мнению Кирдянкиной, от полуфабрикатов лучше отказаться совсем или есть их крайне редко и в очень умеренных количествах.

Ранее в материале "Рамблера" врач рассказывала об опасности ароматизированного чая.

Здоровье,
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