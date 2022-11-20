Врач назвала самые опасные полуфабрикаты

Даже в самых качественных полуфабрикатах содержится много вредных жиров, дешевых масел и сахара. Чем грозит чрезмерное употребление такой продукции, порталу "Доктор Питер" рассказала врач-эндокринолог Наталья Кирдянкина.

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По словам специалиста, самыми вредными полуфабрикатами считаются замороженные блинчики, пицца и пельмени.

Злоупотребление этими продуктами может привести к перееданию, повышению уровня глюкозы в крови и негативно сказаться на состоянии сосудов. Виноваты в этом насыщенные жиры, сахар и соль, которые содержатся в перечисленных блюдах в большом количестве.

Также врач предупредила, что в полуфабрикаты добавляют вредные для здоровья трансжиры — с их помощью производители увеличивают срок хранения продуктов. Однако их наличие грозит человеку повышением уровня "плохого" холестерина, что на треть увеличивает риск развития ишемической болезни сердца.

По мнению Кирдянкиной, от полуфабрикатов лучше отказаться совсем или есть их крайне редко и в очень умеренных количествах.

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