Диетолог рассказала об опасных признаках обезвоживания

Нутрициолог и диетолог Зоя Богданова рассказала в интервью Sputnik.ru об основных симптомах обезвоживания организма. Специалист отметила, что актуально частого употребления жидкости не проходит после завершения жаркого времени года – зимой так же важно соблюдать питьевой режим.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

По ее словам, вода является прекрасным инструментом детоксикации. Благодаря ее употреблению можно даже согреться, ведь когда вы пьете воду, в организме запускается процесс деления клеток и распада микроэлементов, что дает энергию.

Богданова также отметила, что некоторые утренние недомогания могут быть связаны с недостаточным количеством употребляемой жидкости. Речь идет о плохом настроении, раздражительности, ранней усталости и тусклом цвете кожи.

«Зрение может начать резко портиться, потому что стекловидное тело в глазу на 90% состоит из воды», — уточнила диетолог.

Диетолог напомнила, что нормой является употреблять 30 гр воды на 1 кг веса.