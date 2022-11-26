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4 часа назад

Диетолог Богданова рассказала об опасных признаках обезвоживания

Мира Маркина

Нутрициолог и диетолог Зоя Богданова рассказала в интервью Sputnik.ru об основных симптомах обезвоживания организма. Специалист отметила, что актуально частого употребления жидкости не проходит после завершения жаркого времени года – зимой так же важно соблюдать питьевой режим.

Диетолог рассказала об опасных признаках обезвоживания
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По ее словам, вода является прекрасным инструментом детоксикации. Благодаря ее употреблению можно даже согреться, ведь когда вы пьете воду, в организме запускается процесс деления клеток и распада микроэлементов, что дает энергию.

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Богданова также отметила, что некоторые утренние недомогания могут быть связаны с недостаточным количеством употребляемой жидкости. Речь идет о плохом настроении, раздражительности, ранней усталости и тусклом цвете кожи.

«Зрение может начать резко портиться, потому что стекловидное тело в глазу на 90% состоит из воды», — уточнила диетолог.

Диетолог напомнила, что нормой является употреблять 30 гр воды на 1 кг веса.

Ранее "Рамблер" рассказывал, в каких случаях питьевая вода приводит к артриту.

Здоровье,
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