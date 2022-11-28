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1 час назад

Врач Марченко опровергла миф об обязательности горячей пищи в рационе

Мира Маркина

“Обед без супа – пустой прием пищи”, – так наверняка думают многие. Однако гепатолог и гастроэнтеролог Наталья Марченко в беседе с радио Sputnik поспешила опровергнуть миф о чрезвычайной пользе первых блюд.

Врач прокомментировала миф об обязательности супов в рационе
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Употреблять горячую пищу ежедневно необязательно, предупредила врач. При этом эксперт подчеркнула, что некоторые продукты, например, жиры, в горячем виде лучше усваиваются в организме.

“В холодном виде жирам нужно больше времени, чтобы они пошли в переработку, чтобы началась ферментация”, – уточнила гастроэнтеролог.

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Поэтому такие блюда есть смысл разогревать. В противном случае еда может быть комфортной температуры, близкой к температуре тела человека или комнатной.

Ранее “Рамблер” рассказывал о пользе одного доступного фрукта на завтрак.

Здоровье,Наталья Марченко,
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