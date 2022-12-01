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3 часа назад

Диетолог Соломатина рассказала о пользе картофеля для сосудов и легких

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Полезные вещества, которые содержатся в картофеле, помогут снять отеки, укрепить сердце и сосуды. Об этом в интервью “Москве 24” рассказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог рассказала о пользе картофеля для сосудов и легких
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Картофель богат калием. Маски из этого продукта можно взять на вооружение тем, кто страдает от отечности лица, отмечает эксперт.

Но у калия есть и более важная роль в человеческом организме.

Калий необходим для нормальной работы сердца, вообще сердечно-сосудистой системы. Он не дает повышаться давлению.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Содержащаяся в картофеле фолиевая кислота благотворно влияет на кроветворение, а фосфор и кальций служат укреплению костной ткани.

Врач назвала самый вредный способ приготовления картофеля

Умеренное потребление картофеля защитит ваши мелкие капилляры и сосуды благодаря содержанию в плодах кверцетина. Это вещество также влияет на нормальное функционирование дыхательной системы и обладает противовоспалительным действием.

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Здоровье,Елена Соломатина,
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