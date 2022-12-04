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2 часа назад

Ученые назвали главные черты долгожителей

Катя Кобышева

Ученые из Китая выяснили, какие черты отличают долгожителей от остальных людей. Результаты работы были опубликованы в издании Science, о ем пишут "Иносми".

Ученые назвали главные черты долгожителей
Фото: UnsplashUnsplash

Специалисты утверждают, что долгожители отличаются длинными бровями, большим лбом и крупными мочками ушей. Еще одна черта долгожителей - крепкая хватка. Этому посвящено исследование медицинского Британского совета. Человек с уверенным рукопожатием меньше предрасположен к заболеваниям сердца и сосудов.

Кроме того, у долгожителей медленный сердечный ритм, увеличенный объем легких и хорошо развитое чувство равновесия.

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