Врач перечислил продукты, наиболее полезные для печени

Печень – орган, функции которого невозможно заменить. Чтобы поддержать его работу “изнутри”, диетолог Михаил Гинзбург предлагает добавить в свой рацион четыре продукта. Мнение врача публикует “Москва 24”.

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Оливковое масло помогает оттоку желчи из печени, тем самым разгружая ее. Также этот растительный продукт оказывает противовоспалительное действие на организм. Достаточно заправлять маслом салаты, не стоит есть его много.

Схожим эффектом на организм и печень обладает творог.

“Он богат так называемыми липотропными факторами, в частности метионином. Это аминокислота, которая улучшает обмен веществ в печени. Она обладает регенераторным действием, то есть помогает печеночным структурам обновляться”, – отмечает врач.

Не меньшую пользу принесут ягоды синего, красного и фиолетового цвета. То есть, те, что богаты антоцианами – флавоноидами, способными снять воспаление. Также для здоровья печени стоит чаще есть морскую рыбу, предупреждает эксперт.