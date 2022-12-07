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1 час назад

Врач Агапкин развеял миф о преимуществе тростникового сахара над белым

Мира Маркина

Реабилитолог и телеведущий программы “О самом главном” Сергей Агапкин поставил точку в споре о том, как сахар более полезный.

Врач развеял миф об исключительной пользе тростникового сахара
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По мнению медика, тростниковый сахар не имеет каких-либо преимуществ по сравнению с обычным белым.

“На самом деле нет, и то, и другое — это обычный сахар”, — резюмировал врач.

Диетолог назвала безопасное количество сахара в день

Также Агапкин отметил, что оба сахара обладают одинаковыми свойствами. И для здоровья они одинаково вредны в избытке.

О привычной еде сложено множество мифов. Например, о пользе каши на завтрак. Ранее мы рассказывали, кому вредно есть ее с утра.

Здоровье,Сергей Агапкин,
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