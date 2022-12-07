Врач развеял миф об исключительной пользе тростникового сахара

Реабилитолог и телеведущий программы “О самом главном” Сергей Агапкин поставил точку в споре о том, как сахар более полезный.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

По мнению медика, тростниковый сахар не имеет каких-либо преимуществ по сравнению с обычным белым.

“На самом деле нет, и то, и другое — это обычный сахар”, — резюмировал врач.

Также Агапкин отметил, что оба сахара обладают одинаковыми свойствами. И для здоровья они одинаково вредны в избытке.