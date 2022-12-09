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1 час назад

Кардиолог Павлюченкова назвала неожиданную замену сливочному маслу

Мира Маркина

Привычное сливочное масло нельзя назвать полезным из-за высокого содержания в нем холестерина. Однако кардиолог Светлана Павлюченкова нашла выход и рассказала о нем “Ленте.ру”.

По словам медика, сливочное масло калорийно за счет содержания в нем молочного жира. В порции размером 100 граммов будет не менее 160 миллиграммов чистого холестерина. Но и полезные микроэлементы в продукте тоже есть – это кальций, калий, натрий, отметила Павлюченкова.

Врач рекомендовала заменить сливочное масло в рационе маргарином или спредом (эмульсией воды в масле).

“По сравнению со сливочным маслом маргарин содержит меньше насыщенных и больше полиненасыщенных жиров и не содержит холестерин”, – объяснила свой выбор эксперт.

Названа неожиданная полезная замена шоколаду

По словам кардиолога, в производстве спредов и маргаринов уже практически не используются гидрогенизированные масла. Поэтому продукт не опасен. А некоторые производители и вовсе обогащают маргарины витаминами, полезными для здоровья. Такой продукт предпочтительнее, резюмировала медик.

Ранее мы рассказывали, как реанимировать продукты, если их срок годности подходит к концу.

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