Привычное сливочное масло нельзя назвать полезным из-за высокого содержания в нем холестерина. Однако кардиолог Светлана Павлюченкова нашла выход и рассказала о нем “Ленте.ру”.

По словам медика, сливочное масло калорийно за счет содержания в нем молочного жира. В порции размером 100 граммов будет не менее 160 миллиграммов чистого холестерина. Но и полезные микроэлементы в продукте тоже есть – это кальций, калий, натрий, отметила Павлюченкова.

Врач рекомендовала заменить сливочное масло в рационе маргарином или спредом (эмульсией воды в масле).

“По сравнению со сливочным маслом маргарин содержит меньше насыщенных и больше полиненасыщенных жиров и не содержит холестерин”, – объяснила свой выбор эксперт.

По словам кардиолога, в производстве спредов и маргаринов уже практически не используются гидрогенизированные масла. Поэтому продукт не опасен. А некоторые производители и вовсе обогащают маргарины витаминами, полезными для здоровья. Такой продукт предпочтительнее, резюмировала медик.