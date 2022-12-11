Раскрыт помогающий сохранить фигуру ингредиент для кофе

Можно пить кофе и одновременно худеть. Об этом заявила диетолог Триста Бест, сообщает издание Shefinds.

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Специалист рекомендует заменить сахар на корицу, чтобы сделать напиток слаще. Специя поможет сохранить фигуру, так как способствует чувству сытости и снижению аппетита за счет стабилизации уровня глюкозы.

«Благодаря специи можно избежать резких скачков уровня сахара в крови, которые чреваты острым голодом и впоследствии перееданием», — подчеркнула эксперт.

Доктор напомнила о других полезных свойствах корицы. По ее словам, в ней содержится много антиоксидантов, которые отвечают за нормализацию работы иммунной системы. Кроме того, пряность снижает риск возникновения тромбов благодаря остановке слипания кровяных клеток.