Раскрыт помогающий сохранить фигуру ингредиент для кофе

Можно пить кофе и одновременно худеть. Об этом заявила диетолог Триста Бест, сообщает издание Shefinds.
Специалист рекомендует заменить сахар на корицу, чтобы сделать напиток слаще. Специя поможет сохранить фигуру, так как способствует чувству сытости и снижению аппетита за счет стабилизации уровня глюкозы.
«Благодаря специи можно избежать резких скачков уровня сахара в крови, которые чреваты острым голодом и впоследствии перееданием», — подчеркнула эксперт.
Доктор напомнила о других полезных свойствах корицы. По ее словам, в ней содержится много антиоксидантов, которые отвечают за нормализацию работы иммунной системы. Кроме того, пряность снижает риск возникновения тромбов благодаря остановке слипания кровяных клеток.
Ранее мы писали о том, что врач раскрыла допустимую норму кофе в день.