Нутрициолог объяснил, кому нельзя есть гранат

От граната лучше отказаться людям с аллергией и болезнями желудка. Об этом "Известиям" рассказал спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории "Гемотест" Антон Брыкин.

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Аллергикам и тем, у кого есть заболевания желудка, стоит следить, как часто они едят свежий гранат или пьют концентрированный сок. Людям с гастритом или язвой желудка гранатовый сок противопоказан.

Сок из граната, как и из грейпфрута, нельзя сочетать с некоторыми лекарствами, которые понижают уровень холестерина, отметил эксперт.

Нутрициолог подчеркнул, что для здорового человека гранат полезен, поскольку в нем высокое содержание витамина А, калия, марганца, никотиновой и фолиевой кислот.