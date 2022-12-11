Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Нутрициолог Брыкин объяснил, при каких заболеваниях нельзя есть гранат

Мира Маркина

От граната лучше отказаться людям с аллергией и болезнями желудка. Об этом "Известиям" рассказал спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории "Гемотест" Антон Брыкин.

Нутрициолог объяснил, кому нельзя есть гранат
Фото: PxherePxhere

Аллергикам и тем, у кого есть заболевания желудка, стоит следить, как часто они едят свежий гранат или пьют концентрированный сок. Людям с гастритом или язвой желудка гранатовый сок противопоказан.

Рецепт грузинского салата с говядиной, фасолью и гранатом

Сок из граната, как и из грейпфрута, нельзя сочетать с некоторыми лекарствами, которые понижают уровень холестерина, отметил эксперт.

Нутрициолог подчеркнул, что для здорового человека гранат полезен, поскольку в нем высокое содержание витамина А, калия, марганца, никотиновой и фолиевой кислот.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как гранат может помочь организму.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители