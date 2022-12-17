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46 минут назад

Терапевт Александрова перечислила опасности быстрого похудения к Новому году

Мария Кимакович

В интервью агентству «Прайм» Ольга Александрова, врач-терапевт сети клиник «Атлас» объяснила, чем чревато желание быстро скинуть вес к праздникам.

Раскрыты опасности быстрого похудения к Новому году
Фото: unsplashunsplash

Эксперт отметила, что популярные диеты, направленные на быстрое похудение, крайне опасны для здоровья, а эффекта от них мало. Отказываясь по советам из подобных диет от продуктов, богатых жирами и углеводами, и в то же время начиная усиленно заниматься спортом, человек создает дефицит энергии, нарушает пищеварение и собственное самочувствие.

Стоит также помнить о том, что быстрый сброс веса чреват обвисшей кожей и появлением на теле некрасивых складок, отметила Александрова. Также специалист напомнила, что быстрое похудение происходит в том числе из-за того, что из организма выводится лишняя жидкость, а значит, сохраняется большая вероятность того, что вес в самом ближайшем будущем вернется вновь.

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Альтернативой «шоковому» похудению Александрова назвала умеренные тренировки и правильные пищевые привычки. В этом случае можно избавиться от лишнего веса более эффективно и безопасно.

Ранее диетолог рассказала, как есть пельмени и не толстеть.

Здоровье,Ольга Александрова,
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