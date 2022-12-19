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1 час назад

Диетолог Мансурова назвала популярные сочетания продуктов, которые вредят здоровью

Мира Маркина

Вздутие живота и изжога – лишь малая часть проблем, с которой можно столкнуться, часто употребляя несочетаемые друг с другом продукты. Как всех их избежать, Life.ru рассказала диетолог Ирина Мансурова.

Названы опасные для здоровья популярные сочетания продуктов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Сочетание мяса с картофелем, хлебом, бобовыми (горох, чечевицы и нут), крупами (рисом, пшеном) и цветной капустой может спровоцировать нарушения в обмене веществ, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Все потому, что для усвоения углеводов и белка организм выделяет разные вещества, предупреждает диетолог. С мясом более удачно съесть порцию спаржи, листовой зелени или салата из овощей.

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Еще одно популярное и вредное для организма сочетание – чай с молоком. Последнее, по словам эксперта, уничтожает всю ту пользу, которую можно получить от чайных листьев. В частности, прерывает усвоение антиоксидантов.

Также Мансурова не рекомендовала завершать прием пищи фруктовым десертом. Пока первое блюдо будет перевариваться, отмечает эксперт, процесс ферментации фруктов и ягод начнется позже и спровоцирует дискомфорт.

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