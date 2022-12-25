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26 минут назад

Ученые доказали пользу секса для здоровья

Катя Кобышева

Регулярный секс может продлить жизнь человеку. Резултаты соответствующего исследования опубликованы в издании Psychoneuroendocrinology.

Ученые доказали пользу секса для здоровья
Фото: UnsplashUnsplash

В исследовании приняли участие 129 матерей, которые регулярно или не очень занимались сексом. У них взяли кровь и клетки, чтобы проанализировать и найти признаки старения. В результате выяснилось, что у тех женщин, которые занимались сексом один раз в неделю и чаще, теломеры были длиннее. Женщины, с менее активной половой жизнью имели более короткие теломеры.

Напомним, что теломеры - это концевые участки хромосом, которые укорачиваются в течение человеческой жизни. Они считаются одним из критериев долголетия.

По мнению ученых, занятия сексом не менее 54 раз в год помогают продлить жизнь.

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