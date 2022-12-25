Ученые доказали пользу секса для здоровья

В исследовании приняли участие 129 матерей, которые регулярно или не очень занимались сексом. У них взяли кровь и клетки, чтобы проанализировать и найти признаки старения. В результате выяснилось, что у тех женщин, которые занимались сексом один раз в неделю и чаще, теломеры были длиннее. Женщины, с менее активной половой жизнью имели более короткие теломеры.