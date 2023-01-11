Трихолог предупредила об опасности сна с мокрой головой

Врач-трихолог и косметолог Татьяна Степанова предупредила об опасности сна с мокрой головой. Об этом сообщает Wday.

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Эксперт отметила, что во время сна с мокрой головой волосы становятся холодными, что может спровоцировать воспаление волосяных луковиц. Это, в свою очередь, может привести к неприятным симптомам: зуду, покраснению, появлению гнойников и боли.

Также у этого действия есть и другие последствия. Например, с мокрыми волосами гораздо легче простудиться. Также из-за влаги на подушке в ней могут скапливаться пылевые клещи, которые могут вызвать аллергию, а также болезни кожи и дыхательных путей.