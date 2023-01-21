Нутрициолог назвала лучшую диету для сжигания жира

Нутрициолог Олеся Платонова-Губинская в интервью газете «Спорт-Экспресс» рассказала о диете, которая, по ее мнению, лучше других помогает сжигать жир.

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Олеся Платонова-Губинская считает, что лучше всего для сжигания жира подходит низкоуглеводная диета. По мнению эксперта, важно помнить, что для похудения нужно снизить калорийность рациона и уменьшить потребление высокоуглеводных продуктов.

Для этих целей нутрициолог рекомендует вести дневник питания, чтобы можно было отслеживать количество калорий. Специалист советует снизить общую калорийность на 15-20 процентов, но при этом нижняя планка не должна опускаться ниже 1200 калорий.

«Преимущество же низкоуглеводной диеты в том, что она имеет долгосрочный гарантированный результат – вы не наберёте лишние килограммы по возвращении к стандартному дневному калоражу в границах вашей индивидуальной нормы», – уверяет эксперт .

Оптимальным соотношением нутриентов Олеся Платонова-Губинская считает: 45% жиров, 25% белков, 30% углеводов.