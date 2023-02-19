Поперечная мышца живота располагается в горизонтальной проекции живота, она опоясывает талию и поддерживает внутренние органы. Эта мышца оптимизирует внутрибрюшное давление, благодаря чему все органы внутри области находятся в правильном положении. Также мышца принимает на себя часть нагрузки, которая приходится на позвоночник, таким образом оберегая его от перегруза.

Бывают случаи, когда поперечная мышца живота ослабевает, в результате могут возникать патологии, например, межпозвонковая грыжа и дисфункция пищеварительного тракта.

Спортивный врач и реабилитолог Юлия Голубева показала, как привести мышцу в тонус с помощью простых упражнений.

Подробнее о том, как укрепить поперечную мышцу живота, смотрите в видео.