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2 часа назад

Как укрепить поперечную мышцу живота: видео

Стелла Шмель

Поперечная мышца живота располагается в горизонтальной проекции живота, она опоясывает талию и поддерживает внутренние органы. Эта мышца оптимизирует внутрибрюшное давление, благодаря чему все органы внутри области находятся в правильном положении. Также мышца принимает на себя часть нагрузки, которая приходится на позвоночник, таким образом оберегая его от перегруза.

Бывают случаи, когда поперечная мышца живота ослабевает, в результате могут возникать патологии, например, межпозвонковая грыжа и дисфункция пищеварительного тракта.

Спортивный врач и реабилитолог Юлия Голубева показала, как привести мышцу в тонус с помощью простых упражнений.

Подробнее о том, как укрепить поперечную мышцу живота, смотрите в видео.

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Ранее мы рассказывали о трех полезных добавках, которые стоит добавить в свой рацион.

Здоровье,Видео,Юлия Голубева,
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