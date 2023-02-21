Онколог объяснил, кому нельзя делать маникюр с УФ-лампой

Отправляясь в салон красоты на процедуру долговременного маникюра, важно знать о последствиях воздействия ультрафиолета. Кому лучше вовсе отказаться от такой услуги, онколог Александр Серяков рассказал «Газете.Ru».

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Эксперт предупредил, что людям с чувствительной кожей следует быть особенно осторожными при маникюре с УФ-лампой. Воздействие ультрафиолета может спровоцировать шелушение, зуд и покраснение кожи.

«Подобная реакция на ультрафиолет связана с повышенными рисками развития рака кожи», – объяснил онколог.

Использование косметики, повышающей фоточувствительность (например, с маслом апельсина и мускусом), а также прием некоторых препаратов могут усиливать реакцию, предупредил Серяков.

Наличие в анамнезе псориаза, экземы, меланомы, пигментных невусов на стопах и пальцах кистей – еще один повод или отказаться вовсе от долговременного маникюра, или принять дополнительные меры защиты кожи.

«Использовать крем с высоким уровнем защиты SPF, перчатки анти-ультрафиолет с прорезями на концах пальцев», – перечислил собеседник издания.

Также Серяков рекомендовал отказаться от маникюра с УФ-лампой детям, подросткам.

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