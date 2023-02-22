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50 минут назад

Диетолог Тихомирова назвала продукты, которые портят внешность

Мира Маркина

Отеки и морщины могут усугубляться при неправильном питании, убеждена диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. Какие продукты лучше исключить из рациона, эксперт перечислила «Известиям».

Диетолог назвала продукты, которые портят внешность
Фото: UnsplashUnsplash

Пакетированные соки, как и свежевыжатые, по мнению эксперта, вредны.

«Когда мы выпиваем небольшой стаканчик сока, примерно 300 грамм, мы получаем около 45 грамм сахара (9 чайных ложек сахара)», — отметила диетолог.

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Сахар способствует набору веса и ускоряет старение кожи, заявила специалист. На внешности отражаются и сильно переработанные продукты, как то полуфабрикаты, колбаса и сосиски, а также картофель, рис. Последние, по словам диетолога, вызывают отеки.

Жирных салатов, а также сложных белковых блюд тоже стоит избегать. Алкоголь при злоупотреблении тоже портит лицо, отметила Елена Тихомирова. Отечность превращается в хроническую, кожа краснеет, на ней появляются морщины, сосуды.

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