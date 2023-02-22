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1 час назад

Пародонтолог Доржиева назвала изменение положения челюсти причиной морщин и двойного подбородка

Мира Маркина

Более выраженными носогубные складки могут стать не из-за старения, а из-за дефекта челюсти. Какие эстетические проблемы поможет решить визит к стоматологу, порталу «ФедералПресс» рассказала пародонтолог Мария Доржиева.

Названа неожиданная причина появления двойного подбородка
Фото: UnsplashUnsplash

Появление морщин, выраженных носогубных складок может быть вызвано смещением челюсти. В таком случае, прежде чем идти к косметологу за инъекциями филлеров и ботокса, стоит обратиться к стоматологу, отметила собеседница портала. Эксперт привела пример: когда челюсть смещается назад, появляется второй подбородок, поскольку меняется положение языка. Лишний вес в таком случае не при чем.

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Асимметрия лица и признаки преждевременного старения – повод для посещения специалистов в стоматологической сфере.

«Такое восстановление значительно упростит работу хирургов и косметологов, а также сделает эффект от нее более заметным и стабильным», – объяснила пародонтолог.

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