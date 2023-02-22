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39 минут назад

Диетолог предостерегла диабетиков и людей с ожирением от поедания блинов на Масленицу

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Масленичное угощение может обернуться проблемами со здоровьем, если не знать меры. Кому вовсе лучше отказаться от блинчиков, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Эксперт напомнила, что блины считаются калорийным блюдом. Поэтому она предостерегла от их переедания людей с избыточным весом.

Лучше не есть блины при декомпенсированном диабете и заболеваниях желудочно-кишечного тракта (панкреатиты, холециститы, язвы).
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Диетолог рассказала, с чем полезнее есть блины

Будет лучше заменить муку пшеничную (имеющую высокий гликемический индекс) при приготовлении теста гречишной или цельнозерновой. Домашние блины с начинкой из ягод и фруктов можно съесть, не навредив фигуре и здоровью. Но не более четырех штук в день, резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали, как выбрать муку для блинов.

Здоровье,Видео,Елена Соломатина,
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