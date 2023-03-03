Какие серьезные болезни можно подхватить от расчески

Врач-дерматолог и косметолог Наталия Жовтан в беседе с Life.ru рассказала, какие опасности может нанести здоровью обыкновенная расческа.
По словам специалиста, основные заболевания, передающиеся через предметы личной гигиены, в частности, через расчески, – это фолликулит, импетиго и стафилококковая инфекция.
Также доктор предупредила о том, что стоит быть особенно внимательным в парикмахерских и салонах красоты:
Такое возможно в случае, если мастер в парикмахерской невнимательно относится или вовсе пренебрегает тщательной обработкой инструментов. Прежде, чем выбрать салон, узнайте, как в нем соблюдаются санитарные нормы.
Также не забывайте, что расческа является предметом личной гигиены и пользоваться ей должен лишь один человек.
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