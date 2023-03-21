Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
3 часа назад

Психолог Фаст раскрыла причины возникновения боли и спазмов во время секса

Катерина Саломе

С болевыми ощущениями и спазмами во время полового акта сталкиваются многие женщины. Причина этого кроется в неудачном первом опыте, травмах или сильном неврозе, объяснила психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets Светлана Фаст. Ее слова приводит «Лента.ру».

Психолог раскрыла причины возникновения боли и спазмов во время секса
Фото: unsplashunsplash

С вагинизмом может столкнуться любая женщина, подчеркнула эксперт. По ее словам, это не зависит от возраста и сексуального опыта. К основным симптомам заболевания врач отнесла болевые ощущения при проникновении. Причины, как правило, носят психологический характер, отметила доктор.

Почему интим после ссоры — плохая идея: разрушение стереотипов от сексолога

Если женщина стала жертвой изнасилования, у нее формируется защитная реакция, проявляющаяся как вагинизм. В результате, по словам специалиста, у представительницы слабого пола вырабатываются негативные убеждения о собственной сексуальности и желание избежать полового контакта.

«Истинный вагинизм может начаться у женщин с повышенной возбудимостью, страдающих от различных навязчивых состояний и неврозов, сообщила психолог», — заявила врач.

Ранее мы писали о том, что сексолог назвала последствия неудачного опыта в постели.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий