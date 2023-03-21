Психолог раскрыла причины возникновения боли и спазмов во время секса

С болевыми ощущениями и спазмами во время полового акта сталкиваются многие женщины. Причина этого кроется в неудачном первом опыте, травмах или сильном неврозе, объяснила психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets Светлана Фаст. Ее слова приводит «Лента.ру».

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С вагинизмом может столкнуться любая женщина, подчеркнула эксперт. По ее словам, это не зависит от возраста и сексуального опыта. К основным симптомам заболевания врач отнесла болевые ощущения при проникновении. Причины, как правило, носят психологический характер, отметила доктор.

Если женщина стала жертвой изнасилования, у нее формируется защитная реакция, проявляющаяся как вагинизм. В результате, по словам специалиста, у представительницы слабого пола вырабатываются негативные убеждения о собственной сексуальности и желание избежать полового контакта.

«Истинный вагинизм может начаться у женщин с повышенной возбудимостью, страдающих от различных навязчивых состояний и неврозов, сообщила психолог», — заявила врач.