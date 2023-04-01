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16 минут назад

Как расслабить мышцы тазового дна: видео

Стелла Шмель

Гипертонус мышц тазового дна – это состояние, при котором мышцы тазового дна находятся в постоянном напряжении.

Это может привести к различным проблемам, например, болям в области таза, нарушениям мочеиспускания и сексуальным функциям.

Спортивный врач Юлия Голубева рассказала, как с помощью упражнений научиться расслаблять мышцы тазового дна, и в каких случаях это необходимо делать.

Хроническое напряжение мышц тазового дна также называют миофасциальным синдромом мышц, этот диагноз может поставить только врач после очного осмотра пациента.

Именно эта патология часто является следствием появления тазовой боли. Причин этого заболевания может быть огромное количество, но чаще всего выделяют неврологические, психоэмоциональные и урологические.

Для предотвращения гипертонуса мышц тазового дна необходимо следить за своим здоровьем, избегать стрессовых ситуаций, заниматься физическими упражнениями, соблюдать правильный режим питания и обращаться к врачу при первых признаках боли и дискомфорта в тазовой области.

Диетолог рассказала, как легко похудеть к лету

Подробнее о том, как расслабить мышцы тазового дна, смотрите в видео.

Ранее мы писали о причинах появления трещин на ногах.

Здоровье,Видео,Юлия Голубева,
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