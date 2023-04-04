Раскрыты неочевидные причины снижения либидо у женщин

Снижение либидо у женщин — часто встречающееся явление. Причин для этого множество, заявил сексолог Артур Салахов на своей странице «ВКонтакте».

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Врач утверждает, что отрицательно сказаться на уровне влечения могут различные болезни. Среди них эксперт выделил диабет, болезни сердца, рак, психические расстройства, неврологические заболевания, гипотиреоз, артрит и вагинит.

Также, по его словам, неблагоприятное влияние оказываются антидепрессанты, нейролептики, бета-блокаторы, бензодиазепины, обезболивающие. С осторожностью специалист рекомендует принимать оральные конрацептивы, которые тоже могут снизить уровень либидо.

На желание заниматься любовью влияют стрессы, рабочие обязанности и домашние заботы, уточнил сексолог. Кроме того, женщина не будет хотеть секса, если у нее диагностирована депрессия, резюмировал он.