Раскрыты неочевидные причины снижения либидо у женщин

Снижение либидо у женщин — часто встречающееся явление. Причин для этого множество, заявил сексолог Артур Салахов на своей странице «ВКонтакте».
Врач утверждает, что отрицательно сказаться на уровне влечения могут различные болезни. Среди них эксперт выделил диабет, болезни сердца, рак, психические расстройства, неврологические заболевания, гипотиреоз, артрит и вагинит.
Также, по его словам, неблагоприятное влияние оказываются антидепрессанты, нейролептики, бета-блокаторы, бензодиазепины, обезболивающие. С осторожностью специалист рекомендует принимать оральные конрацептивы, которые тоже могут снизить уровень либидо.
На желание заниматься любовью влияют стрессы, рабочие обязанности и домашние заботы, уточнил сексолог. Кроме того, женщина не будет хотеть секса, если у нее диагностирована депрессия, резюмировал он.
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