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9 минут назад

Гинеколог назвала категории женщин, которым нужно отказаться от секса

Мария Каткова

Врач-гинеколог и акушер Сюзанна Григорян рассказала о категориях женщин, кому противопоказан секс. Об этом сообщает "Лента.ру".

Названы категории женщин, которым противопоказан секс
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт посоветовала отказаться от интимной близости женщинам, которые страдают от инфекций мочеполовых путей. Это может не только вызвать дискомфорт, но и осложнения, а также передать заболевание партнеру.

Также секс противопоказан женщинам, которые столкнулись с осложнениями во время беременности, например, с преждевременным раскрытием шейки матки или расположением плаценты. Если врач рекомендует воздержаться от интима, лучше следовать его советам, но в целом секс при беременности безопасен.

Сексолог объяснила, что мешает женщине получить оргазм

После рождения ребенка не рекомендуется секс в первые четыре-шесть недель. Это связано с восстановлением организма.

Также не стоит заниматься интимом за 48 часов перед сдачей пап-теста.

Ранее сообщалось, что психолог рассказал, как справиться со стрессом без секса.

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