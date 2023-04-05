Названы категории женщин, которым противопоказан секс

Врач-гинеколог и акушер Сюзанна Григорян рассказала о категориях женщин, кому противопоказан секс. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Эксперт посоветовала отказаться от интимной близости женщинам, которые страдают от инфекций мочеполовых путей. Это может не только вызвать дискомфорт, но и осложнения, а также передать заболевание партнеру.

Также секс противопоказан женщинам, которые столкнулись с осложнениями во время беременности, например, с преждевременным раскрытием шейки матки или расположением плаценты. Если врач рекомендует воздержаться от интима, лучше следовать его советам, но в целом секс при беременности безопасен.

После рождения ребенка не рекомендуется секс в первые четыре-шесть недель. Это связано с восстановлением организма.

Также не стоит заниматься интимом за 48 часов перед сдачей пап-теста.