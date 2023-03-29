Психолог рассказал, как справиться со стрессом без секса

Джоэл Блок, психолог, рассказал о том, как справиться с падением либидо из-за стресса. Об этом сообщает Psychology Today.

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Он отметил, что из-за различных проблем в жизни либидо у многих людей снижается, и это может быть проблемой для другого партнера. Психолог призвал с уважением отнестись к этому и на время забыть о сексе.

Эксперт отметил, что можно прикасаться к партнеру и ласкать его, иногда такие действия могут заменить секс, и они снимают стресс. Кроме того, так человек восстановит эротическую связь с партнером, если она была утрачена из-за травмирующих событий.

Психолог посоветовал давать себе расслабляться, и помогать в этом своему партнеру. Можно баловать его и устраивать мини-отпуск, когда другой человек берет на себя все домашние обязанности.