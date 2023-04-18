В профилактике возрастных заболеваний, таких как атеросклероз, подагра, диабет и гипертоническая болезнь, помочь могут болгарские перцы. Об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург в интервью для Москвы 24.

По его словам, в составе перцев содержатся пищевые волокна, каротиноиды, а также различные минералы, включая калий и магний, которые являются эффективными для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врач подчеркнул, что находящиеся в овоще каротиноиды являются антиоксидантами в организме.

Также пищевые волокна в перцах могут замедлить всасывание сахаров, уточнил эксперт. Гинзбург утверждает, что это крайне полезно для людей с нарушениями обмена веществ, таких как сахарный диабет.