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Диетолог Гинзбург назвал неожиданную пользу болгарского перца для пожилых

В профилактике возрастных заболеваний, таких как атеросклероз, подагра, диабет и гипертоническая болезнь, помочь могут болгарские перцы. Об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург в интервью для Москвы 24.

По его словам, в составе перцев содержатся пищевые волокна, каротиноиды, а также различные минералы, включая калий и магний, которые являются эффективными для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врач подчеркнул, что находящиеся в овоще каротиноиды являются антиоксидантами в организме.

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Также пищевые волокна в перцах могут замедлить всасывание сахаров, уточнил эксперт. Гинзбург утверждает, что это крайне полезно для людей с нарушениями обмена веществ, таких как сахарный диабет.

Ранее мы писали о том, что диетолог назвала нежелательные для диабетиков овощи.

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