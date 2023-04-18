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1 час назад

Опасно ли пальмовое масло на самом деле: видео

Стелла Шмель

Пальмовое масло является одним из наиболее популярных масел, используемых в пищевой промышленности. Существуют различные гипотезы о вреде пальмового масла и его негативном влиянии на организм, но опасно ли оно на самом деле.

Врач Сергей Малоземов рассказал о недавно проведенном исследовании ученых, которое доказало, что пальмовое масло расщепляется человеческим организмом также, как и любой другой жир. Поэтому доказательная медицина считает это масло обычным растительным продуктом.

Одно из существенных преимуществ пальмового масла – высокая устойчивость к окислению, что позволяет его хранить длительное время и использовать его как альтернативу трансжирам. Но стоит помнить, что пальмовое масло это насыщенный жир, такой же как сливочное масло, а такие жиры должны составлять не более 10% от ежедневного рациона.

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Подробнее о том, опасно ли пальмовое масло, смотрите в видео.

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Здоровье,Видео,Сергей Малоземов,
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