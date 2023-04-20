Врач рассказал, каким надписям на продуктах опасно доверять

О том, какие надписи на этикетках пищевых продуктов заставляют людей заблуждаться, врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал в программе «Жить здорово!».

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Во-первых, эксперт посоветовал не выискивать на полках магазинов исключительно товары с надписью «без ГМО». По словам Продеуса, такие продукты на самом деле не несут в себе опасности.

Отказываться от продуктов с глютеном всем и каждому тоже не стоит. На надпись «без глютена» необходимо обращать внимание лишь тем людям, у кого диагностирована его непереносимость, отметил специалист.

Также Продеус подчеркнул, что продукты с этикеткой «0% жирности» вовсе не помогут похудеть, как рассчитывают многие. Обезжиренные продукты содержат много сахара, а значит, избавиться от лишнего веса, употребляя их, точно не удастся.