По словам медика, использовать пластик под горячий шашлык опасно. Как объяснила врач, этот материал нельзя нагревать выше 80 градусов, так как в нем содержатся вредные вещества. Поэтому сначала лучше класть обжаренное мясо в стеклянную тару или посуду из нержавеющей стали, а уже потом перекладывать в одноразовую пластиковую, если другой нет под рукой.

Кроме того, терапевт порекомендовала как можно реже использовать пластик и обращать внимание на то, из чего сделана посуда. Например, стоит избегать изделий с обозначениями "7", "3" и "РС", так как в них содержится вредное вещество поликарбонат. Лучше отдать предпочтение товарам с маркировкой "5" и "РР", сделанным из полипропилена. Однако в пластиковой посуде с пометкой "5" нельзя хранить алкогольные напитки, так как этот материал вступает в реакцию с этанолом и образует токсичные вещества — формальдегид и фенол.