Терапевт Пожарова назвала самую опасную посуду для шашлыка
Врач-терапевт Маргарита Пожарова рассказала, какую посуду нельзя использовать при приготовлении шашлыка. Об этом пишет издание "Газета.Ru".
По словам медика, использовать пластик под горячий шашлык опасно. Как объяснила врач, этот материал нельзя нагревать выше 80 градусов, так как в нем содержатся вредные вещества. Поэтому сначала лучше класть обжаренное мясо в стеклянную тару или посуду из нержавеющей стали, а уже потом перекладывать в одноразовую пластиковую, если другой нет под рукой.
Кроме того, терапевт порекомендовала как можно реже использовать пластик и обращать внимание на то, из чего сделана посуда. Например, стоит избегать изделий с обозначениями "7", "3" и "РС", так как в них содержится вредное вещество поликарбонат. Лучше отдать предпочтение товарам с маркировкой "5" и "РР", сделанным из полипропилена. Однако в пластиковой посуде с пометкой "5" нельзя хранить алкогольные напитки, так как этот материал вступает в реакцию с этанолом и образует токсичные вещества — формальдегид и фенол.