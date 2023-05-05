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Пластический хирург Алексанян назвал популярную у женщин форму носа лишающей их индивидуальности

Популярной формой носа, за воссозданием которой женщины обращаются к пластическим хирургам, стала так называемая «кукольная». Почему не стоит ее делать, «Мосленте» объяснил пластический хирург Тигран Алексанян.

Пластический хирург раскритиковал популярную форму носа
© globallookpress.com

По мнению специалиста, «кукольный нос» выглядит неестественно и подходит редким женщинам.

В такой работе нет никакого индивидуального подхода, все хирургические навыки ограничиваются только одной шаблонной техникой. К тому же в большинстве случаев, аккуратным носик будет только первые дни после ринопластики.

Тигран Алексанян
Тигран АлексанянПластический хирург, доктор медицинских наук

Такой нос спустя некоторое время после операции часто деформируется: возникает его искривление, на спинке могут появиться впадины (их еще называют седловинами), кончик подтягивается вверх. Показанием к повторной ринопластике будет нарушение функции дыхания, объяснил эксперт.

Пластический хирург назвал старящие операции

Чтобы результат ринопластики не разочаровал клиента, по мнению Алексаняна, оперирующий хирург должен учитывать не только пожелания женщины, но и природную анатомию ее лица, национальные особенности.

Ранее «Рамблер» писал о неудачной пластической операции Приянки Чопры.

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