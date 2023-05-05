Пластический хирург раскритиковал популярную форму носа

Популярной формой носа, за воссозданием которой женщины обращаются к пластическим хирургам, стала так называемая «кукольная». Почему не стоит ее делать, «Мосленте» объяснил пластический хирург Тигран Алексанян.

По мнению специалиста, «кукольный нос» выглядит неестественно и подходит редким женщинам.

В такой работе нет никакого индивидуального подхода, все хирургические навыки ограничиваются только одной шаблонной техникой. К тому же в большинстве случаев, аккуратным носик будет только первые дни после ринопластики. Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Такой нос спустя некоторое время после операции часто деформируется: возникает его искривление, на спинке могут появиться впадины (их еще называют седловинами), кончик подтягивается вверх. Показанием к повторной ринопластике будет нарушение функции дыхания, объяснил эксперт.

Чтобы результат ринопластики не разочаровал клиента, по мнению Алексаняна, оперирующий хирург должен учитывать не только пожелания женщины, но и природную анатомию ее лица, национальные особенности.