Профессор Михаил Кутушов, врач-токсиколог, составил список продуктов, которые часто присутствуют на столе, но их особое воздействие на организм мало кто знает. Деталями он поделился в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что эти продукты способны сгущать кровь, что оказывает дополнительную нагрузку на сердце и увеличивает риски возникновения тромбов, варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и других недугов. Токсиколог подчеркнул, что густая кровь хуже двигается по сосудам.

В списке продуктов, сгущающих кровь, Михаил Кутушов включил гречку, которая популярна у многих. Он предупредил, что при густой крови не рекомендуется сочетать гречку с жирным мясом, копчеными продуктами, консервами и алкоголем, так как все эти продукты также способствуют увеличению вязкости крови.

Также следует быть осторожными с десертами и сладкими напитками. Профессор предупредил о необходимости уменьшить потребление сахара, так как он повышает уровень глюкозы в крови и способствует образованию липидных соединений. Это, в свою очередь, увеличивает вязкость крови и риск тромбоза.