Сексолог объяснила разницу мужского и женского оргазмов

Женский оргазм длительнее мужского. Об этом "Ленте.ру" сообщила психолог, сексолог Наталья Ониани.

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Оргазм запускается через стимуляцию эрогенных зон, однако его механизм связан с возбуждением определенных зон коры головного мозга. Стимуляция клитора является основным источником возбуждения женщины и полового члена – у мужчины, уточнила сексолог.

Во время оргазма у мужчин происходит выброс порций семенной жидкости всегда за 0,8 секунды. Затем идет более вялое течение семени. У женщин период между сокращениями тоже длится аналогичный промежуток времени, рассказала специалист.

По ее словам, подобное совпадение не может быть случайностью: оно сигнализирует о некоторых общих принципах в организмах.

При этом количество мышечных сокращений у женщин немного превышает количество выбрасываемых порций семени у мужчин, обратила внимание сексолог. А с возрастом это количество уменьшается.

Как объяснила Наталья Ониани, обычно для молодого мужчины нормой является 5-6 выбросов, а для молодой женщины – от 5 до 12 сокращений. Именно по этой причине длительность оргазма у мужчины и женщины разная.

В редких случаях, в наивысшей стадии возбуждения, у женщин могут случаться серии оргазмов. Однако всем представительницам прекрасного пола не стоит стремиться к достижению аналогичного эффекта – в большинстве своем это физиологически невозможно, подчеркнула Наталья Ониани.