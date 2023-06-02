$80.97-0.0386.58+0.08

Врач Сюракшина рассказала, кому стоит отказаться от петрушки

Петрушка может навредить организму, если человек страдает от определенных проблем с почками и печенью. Об этом сообщила врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина. Информация опубликована на официальном сайте Роскачества.

По словам специалиста, в таком случае употреблять зелень можно в строго ограниченном количестве и только после разрешения врача.

Врач рассказала и про полезные свойства петрушки. Так, например, ее листья содержат в 2,5-3 раза больше витамина С, чем лимон. При этом выращенные в северных регионах растения богаче своих южных соседей по содержанию витамина в 4-5 раз.

В зависимости от того, какими были условия выращивания, в растении содержится от 2 до 20 мг витаминов А, В1 и В2, объяснила Елена Сюракшина. В петрушке, помимо прочего, присутствуют флавоноиды, никотиновая кислота, витамин К. Последний участвует в синтезе белков, добавила она.

Врач объяснила, как фрукты вредят организму

Растение обладает мочегонным свойством, полезно для желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, оно нормализует уровень сахара в крови, отметила врач.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий