Эндокринолог назвала ускоряющие старение продукты

Врач-эндокринолог, диетолог Эльвина Бинатова рассказала, употребление каких продуктов способствует преждевременном старению. Об этом сообщает издание "Известия".

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По словам медика, старение ускоряют мучные и хлебобулочные изделия. Белая мука в организме превращается в глюкозу, переизбыток которой негативно сказывается на состоянии кожи.

Также опасно чрезмерное употребление сахара: газированных напитков, сладостей, пакетированных соков. Врач порекомендовала заменить эти продукты на травяные чаи, ягодные морсы и натуральный шоколад.

Еще одна категория пищи, которая приводит к преждевременному старению, — это соленые и маринованные продукты. Большое количество соли задерживает жидкость в межклеточных пространствах, возникает отечность, которая провоцирует растяжение кожи. В день, по совету диетолога, можно употреблять не более 5 грамм соли.

Много соли, а также усилителей вкуса, стабилизаторов и нитритов, содержится в колбасных изделиях, поэтому лучше отказаться от их употребления в пользу курицы или говядины в запеченном или отварном виде.