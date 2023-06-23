Эндокринолог рассказала о вреде сока для печени

Эндокринолог и ученый Зухра Павлова рассказала о том, чем может быть вреден свежевыжатый сок. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Эксперт отметила, что в свежевымытом соке содержится много быстрых углеводов и фруктозы, но в нем отсутствует клетчатка. Она помогает работе кишечника и тормозит время поступления глюкозы и фруктозы.

Выпивая один стакан сока, человек получает дозу быстрых углеводов, что не очень полезно для организма. Такое же количество сахара содержится в стакане любой сладкой газировки. Это может серьезно повлиять на метаболизм печени и стать причиной появления сахарного диабета, метаболического синдрома и гепатоза.