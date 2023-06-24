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Диетолог Соломатина назвала летние продукты, из-за которых можно набрать вес

О том, почему в летний сезон люди часто поправляются, и можно ли этого избежать рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, такие популярные летом, казалось бы, безобидные продукты, как, например, абрикосы, черешня или клубника содержат довольно много сахара. А это, разумеется, может негативно сказаться на фигуре.

По той же причине Соломатина не советует в жару злоупотреблять мороженым, квасом и свежевыжатыми соками.

К набору лишнего веса могут привести и частые вылазки на природу.

Зимой люди не так часто выбираются на пикник. А шашлыки в неограниченном количестве все-таки не способствуют удержанию веса.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

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Также специалист напомнила, что все продукты, о которых шла речь выше, довольно калорийны. Соломатина рекомендует лакомиться ими в первой половине дня. А также не забывать о физической активности: например, кататься на роликах, плавать или совершать длительные пешие прогулки.

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