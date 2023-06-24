Диетолог Соломатина назвала летние продукты, из-за которых можно набрать вес
О том, почему в летний сезон люди часто поправляются, и можно ли этого избежать рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, такие популярные летом, казалось бы, безобидные продукты, как, например, абрикосы, черешня или клубника содержат довольно много сахара. А это, разумеется, может негативно сказаться на фигуре.
По той же причине Соломатина не советует в жару злоупотреблять мороженым, квасом и свежевыжатыми соками.
К набору лишнего веса могут привести и частые вылазки на природу.
Зимой люди не так часто выбираются на пикник. А шашлыки в неограниченном количестве все-таки не способствуют удержанию веса.Елена СоломатинаВрач-диетолог
Также специалист напомнила, что все продукты, о которых шла речь выше, довольно калорийны. Соломатина рекомендует лакомиться ими в первой половине дня. А также не забывать о физической активности: например, кататься на роликах, плавать или совершать длительные пешие прогулки.