Какие продукты помогут побороть джетлаг: исследование

Ученые выяснили, какие продукты помогут справиться со сменой часовых поясов
Перец чили и шоколад способны облегчить неприятные последствия смены часовых поясов. Об этом сообщает издание Mirror с ссылкой на результаты исследования, проведенного авиакомпанией Qantas совместно с Центром Чарльза Перкинса.
Исследователи задались целью выяснить, каким образом можно улучшить условия для пассажиров на длительных перелетах. Для этого на добровольцах тестировали различные виды освещения, графики сна и время приема пищи.
В рамках эксперимента также было скорректировано время подачи еды и сам рацион. Ученые попытались выровнять биологические часы путешественников при помощи определенных блюд, включающих в себя рыбу, курицу, быстродействующие углеводы, супы и молочные десерты.
По словам инициаторов исследования, они стремились стимулировать выработку мозгом аминокислоты триптофана, чтобы помочь пассажирам заснуть. Именно шоколад и острый перец справились с целью лучше всего.