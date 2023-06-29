Какие продукты помогут побороть джетлаг: исследование

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Ученые выяснили, какие продукты помогут справиться со сменой часовых поясов

Перец чили и шоколад способны облегчить неприятные последствия смены часовых поясов. Об этом сообщает издание Mirror с ссылкой на результаты исследования, проведенного авиакомпанией Qantas совместно с Центром Чарльза Перкинса.

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© Unsplash

Исследователи задались целью выяснить, каким образом можно улучшить условия для пассажиров на длительных перелетах. Для этого на добровольцах тестировали различные виды освещения, графики сна и время приема пищи.

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В рамках эксперимента также было скорректировано время подачи еды и сам рацион. Ученые попытались выровнять биологические часы путешественников при помощи определенных блюд, включающих в себя рыбу, курицу, быстродействующие углеводы, супы и молочные десерты.

По словам инициаторов исследования, они стремились стимулировать выработку мозгом аминокислоты триптофана, чтобы помочь пассажирам заснуть. Именно шоколад и острый перец справились с целью лучше всего.

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