Какие продукты помогут побороть джетлаг: исследование

Перец чили и шоколад способны облегчить неприятные последствия смены часовых поясов. Об этом сообщает издание Mirror с ссылкой на результаты исследования, проведенного авиакомпанией Qantas совместно с Центром Чарльза Перкинса.

© Unsplash

Исследователи задались целью выяснить, каким образом можно улучшить условия для пассажиров на длительных перелетах. Для этого на добровольцах тестировали различные виды освещения, графики сна и время приема пищи.

В рамках эксперимента также было скорректировано время подачи еды и сам рацион. Ученые попытались выровнять биологические часы путешественников при помощи определенных блюд, включающих в себя рыбу, курицу, быстродействующие углеводы, супы и молочные десерты.