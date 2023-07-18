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Нутрициолог Арзамасцев дал советы по питанию в жару

В жаркое время года рекомендуется отдавать предпочтение легким и питательным продуктам, чтобы справиться с повышенной тепловой нагрузкой на организм. Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24 поделился советами о правильном питании в жару.

Нутрициолог дал советы по питанию в жару
© unsplash.com

Он отмечает, что стоит употреблять диетическое мясо и рыбу, так как они легко усваиваются и не содержат много калорий. Кроме того, рекомендуется включить в рацион овощи в качестве гарнира и обязательно употреблять фрукты, которые помогут организму справиться с жарой.

Важным аспектом, уточняет специалист, является увеличение числа приемов пищи, предпочтение следует отдавать нескольким легким приемам пищи в течение дня, а также добавить легкие перекусы, такие как зеленые салаты. Этот подход поможет сохранить необходимую калорийность, но при этом снизить объем порций, что сделает жаркую погоду легче переносимой, добавил он.

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Для поддержания гидратации организма доктор рекомендует пить больше воды, так как в жару она быстро испаряется, и запасы жидкости надо пополнять. Вода также способствует нормализации теплового обмена в организме, отметил он.

Важно, по словам врача, избегать жирного мяса, горячих продуктов и излишнего использования специй. Потребление тяжелой и жирной пищи может негативно сказаться на самочувствии, вызывая слабость и сонливость из-за трудного переваривания. Избыточное потоотделение и дискомфорт в жару также могут быть связаны с употреблением острой и перченой пищи, резюмировала эксперт.

Ранее мы писали о том, что врач объяснила, как облегчить состояние в жаркую погоду.

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