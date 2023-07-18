Нутрициолог дал советы по питанию в жару

В жаркое время года рекомендуется отдавать предпочтение легким и питательным продуктам, чтобы справиться с повышенной тепловой нагрузкой на организм. Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24 поделился советами о правильном питании в жару.

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Он отмечает, что стоит употреблять диетическое мясо и рыбу, так как они легко усваиваются и не содержат много калорий. Кроме того, рекомендуется включить в рацион овощи в качестве гарнира и обязательно употреблять фрукты, которые помогут организму справиться с жарой.

Важным аспектом, уточняет специалист, является увеличение числа приемов пищи, предпочтение следует отдавать нескольким легким приемам пищи в течение дня, а также добавить легкие перекусы, такие как зеленые салаты. Этот подход поможет сохранить необходимую калорийность, но при этом снизить объем порций, что сделает жаркую погоду легче переносимой, добавил он.

Для поддержания гидратации организма доктор рекомендует пить больше воды, так как в жару она быстро испаряется, и запасы жидкости надо пополнять. Вода также способствует нормализации теплового обмена в организме, отметил он.

Важно, по словам врача, избегать жирного мяса, горячих продуктов и излишнего использования специй. Потребление тяжелой и жирной пищи может негативно сказаться на самочувствии, вызывая слабость и сонливость из-за трудного переваривания. Избыточное потоотделение и дискомфорт в жару также могут быть связаны с употреблением острой и перченой пищи, резюмировала эксперт.