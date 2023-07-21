Врач рассказала, чем опасен сон под вентилятором

Во избежание проблем со сном в самый жаркий сезон года некоторые предпочитают устанавливать вентиляторы в непосредственной близости к кровати. Но подобное охлаждение может привести к проблемам со здоровьем. Каким именно, "МедикФоруму" рассказала терапевт Татьяна Захарова.

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Во-первых, по словам специалиста, это чревато пересыханием кожи и слизистых оболочек носа. Если последние слишком сухие, то организм может вырабатывать избыточную слизь, в результате чего у человека ухудшается самочувствие (из-за заложенности носа и др).

Во-вторых, использование вентиляторов способно спровоцировать мышечные спазмы. Спящие на сквозняке люди могут проснуться с скованностью или болью в мышцах, предупредила врач.

Кроме того, к вентилятором не стоит прибегать аллергикам и тем, кто страдает от астмы или сенной лихорадки. Это объясняется тем, что вентилятор поднимает пыльцу и пыль в комнате.