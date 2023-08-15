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Диетолог Поляков рассказал, как похудеть после 40 лет

Сохранение стройности тела после 40 лет становится вызовом из-за замедления обмена веществ. В рамках запроса о том, как поддержать обмен веществ и сохранить фигуру в хорошей форме, специалисты рассказали изданию "Вечерняя Москва" о факторах, оказывающих влияние на этот процесс.

Диетолог: как похудеть после 40 лет
© Unsplash

Антон Поляков, врач-эндокринолог и диетолог, подчеркнул, что ускорение обмена веществ зависит от сложной взаимосвязи организма, а не только от употребления определенных продуктов. Пища может воздействовать на механизмы, регулирующие обмен веществ, но не может напрямую ускорить его.

Какие продукты опасно есть сырыми

Согласно Полякову, среди продуктов, способствующих повышению скорости обмена веществ, можно выделить:

  • Какао, которое стимулирует активность митохондрий, ответственных за энергопоступление в клетки организма. Это особенно важно, поскольку недостаток энергии может вызвать усталость и повышенный аппетит.
  • Гранат, содержащий уролитин, влияющий на рост митохондрий и обеспечивающий клетки энергией.
  • Рыба, способствующая улучшению пластичности клеточных мембран, что делает их более чувствительными к внешним сигналам. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, помогают преобразовать калории в тепло и стимулируют обмен веществ.

Ранее мы писали о том, что названы ферментированные продукты для здоровья кишечника.

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