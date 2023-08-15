Диетолог: как похудеть после 40 лет

Сохранение стройности тела после 40 лет становится вызовом из-за замедления обмена веществ. В рамках запроса о том, как поддержать обмен веществ и сохранить фигуру в хорошей форме, специалисты рассказали изданию "Вечерняя Москва" о факторах, оказывающих влияние на этот процесс.

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Антон Поляков, врач-эндокринолог и диетолог, подчеркнул, что ускорение обмена веществ зависит от сложной взаимосвязи организма, а не только от употребления определенных продуктов. Пища может воздействовать на механизмы, регулирующие обмен веществ, но не может напрямую ускорить его.

Согласно Полякову, среди продуктов, способствующих повышению скорости обмена веществ, можно выделить:

Какао, которое стимулирует активность митохондрий, ответственных за энергопоступление в клетки организма. Это особенно важно, поскольку недостаток энергии может вызвать усталость и повышенный аппетит.

Гранат, содержащий уролитин, влияющий на рост митохондрий и обеспечивающий клетки энергией.

Рыба, способствующая улучшению пластичности клеточных мембран, что делает их более чувствительными к внешним сигналам. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, помогают преобразовать калории в тепло и стимулируют обмен веществ.