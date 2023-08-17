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Диетолог Королева назвала 4 продукта для улучшения памяти у пожилых

Врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева рассказала, какие продукты необходимо есть пожилым людям, чтобы улучшить память. Об этом сообщает "Москва 24".

Диетолог назвала 4 продукта для улучшения памяти у пожилых
© unsplash.com

По словам медика, чтобы поддержать работу, мозга необходимо употреблять продукты, содержащие омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. выполняют противовоспалительную функцию, замедляют процесс старения, улучшают когнитивные способности и снижают риск развития болезни Альцгеймера.

Поэтому диетолог посоветовала регулярно есть сельдь, лосось и семгу. Также необходимо употреблять грецкие орехи, так как они содержат необходимые для мозговой активности витамины A, E и D, и ягоды. Особенно полезна черника. Эта ягода богата антиоксидантами и биофлавоноидами.

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Кроме того, для улучшения памяти нужно есть продукты, содержащие магний, медь и цинк, например, тыквенные семечки.

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