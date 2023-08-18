Ученые из США и Германии в ходе проведения теста на мышах выявили, какие нейроны регулируют пищевое поведение.

Как оказалось, в мозгу есть два типа нейронных цепочек, отвечающих за аппетит. Одни отправляют нейронные импульсы в случае физического голода, а другие – с целью получения удовлетворения от еды для повышения уровня дофамина.

Именно из-за того, что мозг привык к системе вознаграждений, он требует глюкозу, чтобы получить дополнительное количество дофамина, даже если физической потребности в этом нет.

В ходе эксперимента мышам давали специальные препараты, которые активировали работу нейронов. В результате мыши стали меньше есть: они не набрасывались на еду и заканчивали прием пищи раньше.

Пока рано говорить о том, удастся ли в скором времени лечить переедание с помощью влияния на нейроны. Но однозначно это открытие поможет лучше разобраться в том, как устроено чувство голода.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.