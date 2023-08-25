Каких бы новых диет не придумывали, неизменным остается одно – вес человека меняется от количества потребляемых и расходуемых калорий, а не от типа еды.

Чтобы похудеть, не нужно ограничивать себя в потреблении определенных продуктов, наш организм не разграничивает еду на "хорошую" и "плохую". Поэтому не важно, съели вы кусок торта или органический пудинг с семенами чиа. Снижение веса зависит только от потребляемых калорий.

Для похудения необходимо придерживаться простого правила – расходовать больше калорий, чем вы потребляете. Таким образом создается дефицит, который вынуждает организм пополнять энергию из жировых отложений.

Чтобы создать дефицит калорий, важно как ограничивать их потребление, так и увеличивать расход. Главное – соблюдать умеренный дефицит.

Уменьшая суточное потребление калорий всего на 20%, вы начнете постепенно худеть без срывов и жестких ограничений.

Голодание приводит к тому, что организм человека начинает испытывать стресс, из-за чего он замедляет метаболизм, чтобы удержать вес.

Просто потребляйте умеренное количество калорий, и тогда получится достичь стабильного результата без вреда для организма.

Об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.