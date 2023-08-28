Врач рассказал, кому нельзя пить воду с лимоном натощак

Врач Харлов рассказал, кому нельзя пить воду с лимоном на голодный желудок
Согласно распространенному мнению, употребление натощак воды с лимоном улучшает работу пищеварительной системы и очищает организм от шлаков. Однако важно понимать, что не всем следует пить этот целительный напиток, заявил "Вечерней Москве" гастроэнтеролог Никита Харлов.
Так, например, он противопоказан пациентам с эрозиями, язвами, воспалениями пищевода или желудка. Как объяснил врач, после попадания лимонной кислоты на раненые стенки желудка начнется раздражение.
Вместе с тем Харлов обратил внимание, что в случае употребления воды с лимоном во время или после еды не нанесет вреда здоровью.
В заключение врач рекомендовал пить ее через трубочку, чтобы избежать повреждения эмали.
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