Врач рассказал, кому нельзя пить воду с лимоном натощак

Согласно распространенному мнению, употребление натощак воды с лимоном улучшает работу пищеварительной системы и очищает организм от шлаков. Однако важно понимать, что не всем следует пить этот целительный напиток, заявил "Вечерней Москве" гастроэнтеролог Никита Харлов.

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Так, например, он противопоказан пациентам с эрозиями, язвами, воспалениями пищевода или желудка. Как объяснил врач, после попадания лимонной кислоты на раненые стенки желудка начнется раздражение.

Вместе с тем Харлов обратил внимание, что в случае употребления воды с лимоном во время или после еды не нанесет вреда здоровью.

В заключение врач рекомендовал пить ее через трубочку, чтобы избежать повреждения эмали.